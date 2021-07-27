2021/07/27 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد يواجه دانيل هيل البالغ من العمر 33 عاما القضاء في 27 تموز 2021 لتسريبه وثائق حول برنامج الطائرات بدون طيار الامريكي التي تقوم بأعمال قتل عشوائية وغير قانونية وهمجية.



لقد تم القاء القبض عليه في أيار من هذه السنة وأقر بالذنب في الحصول ونقل معلومات وطنية دفاعية في انتهاك لقانون التجسس.



لقد أقر بالذنب لأن بخلاف ذلك كان يواجه احتمال قضاء خمسين سنة خلف القضبان في حين إن العقوبة القصوى بعد الاقرار بالذنب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليس بالإمكان إخضاع البشرية! - توما حميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليس بالإمكان إخضاع البشرية! - توما حميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).