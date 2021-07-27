2021/07/27 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى من كلام قديم - 27 يوليو 2013لاتستوى اشكال الحكم فى الدولة البورجوازية فهناك الجمهورية الديموقراطية التى هى اتم شكل لحكم البورجوازية وهناك التسلطية والاستبدادية والعسكرية .



كلها جميعا بورجوازية قمعية .



غير انك فى جمهورية ديموقراطية يمكنك ان تستخدم الحريات الديموقراطية التى تنتزعها لهدمها هى .



يقول بعض الرفاق نحن مع العسكر , ونطالبهم بوضع مشانق ومقاصل للاخوان ومن والاهم - رغم رداءة - وادراكى لط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات مصرية على الأحداث التونسية الأخيرة - سعيد العليمى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات مصرية على الأحداث التونسية الأخيرة - سعيد العليمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).