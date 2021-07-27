2021/07/27 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب تحالف الفتح، الثلاثاء، بما حققه

المفاوض العراقي من اتفاق على خروج

القوات القتالية من العراق.

وقال التحالف في بيان، "نرحب بما حققه

المفاوض العراقي من انجاز بالاتفاق على

خروج القوات القتالية بشكل ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يرحب "بما حققه المفاوض العراقي من انجاز") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يرحب "بما حققه المفاوض العراقي من انجاز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).