الحلبوسي: العراق ينجح دبلوماسياً بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي مع اميركا

2021/07/27 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

الثلاثاء، أن العراق نجح دبلوماسياً

وسياسياً بانجاز الاتفاق الاستراتيجي

العراقي الاميركي.

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر"،

"العراق يخطو واثقاً نحو تحقيق كامل

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