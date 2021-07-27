البيان الرسمي للقاء الكاظمي مع بايدن في البيت الابيض (صور)

2021/07/27 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي البيان الرسمي للقاء

الاخير مع الرئيس الاميركي جو بايدن في

البيت الابيض.

والتقى الكاظمي، يوم الاثنين، بايدن في

مستهل زيارته الى الولايات المتحدة

الأميرك

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