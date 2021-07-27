اليوم.. العداء العراقي طه حسين يغادر إلى طوكيو

2021/07/27 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد رئيس الوفد العراقي المشارك في أولمبياد طوكيو هيثم عبد الحميد، أن العداء العراقي طه حسين سيصل اليوم ليلاً إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.وقال عبد الحميد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "العداء طه سيشارك في اول سباق له، يوم الاول من الشهر المقبل على امل تحقيق نتيجة جيدة للرياضة العراقية، بينما سيشارك يوم غد الجذاف العراقي محمد الخفاجي في سباق جديد له وسينافس على المراكز من 12 الى 18 واذا حصل على مركز 14 او 15 فهذا انجاز جديد في طوكيو كونه حصل على المركز 21 في اولمبياد ريو دي جونيرو". وتابع عبد الحميد أن "لاعبة الرماية فاطمة عباس عادت يوم أمس الى بغداد مع المدرب الخاص بها".مشيراً الى أن "العداءة دانة حسين من المستحيل أن تشارك في اولمبياد طوكيو كون اللاعبة تعرضت الى ايقاف مؤقت". وأوضح عبد الحميد أن "الإعداد للأولمبياد يحتاج اموالا طائلة، وسعر المدالية الاولمبية يكلف اكثر من مليون دولار، وهذه هي امكانيات الاتحادات العراقية واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي تعاني من مشاكل عدة تواجها منذ عام 2019 وشح الاموال والدعم والاوضاع الادارية غير المستقرة اضافة الى مشاكل الاولمبية مع وزارة الشباب والرياضة واعداد اللاعب العراقي بسيط جداً ومن الصعب أن تحقق ميدالية اولمبية اذا لم توفر الاموال اللازمة لذلك".

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