منتسب أمني وتاجر مخدرات.. عمليات البصرة تطيح بـ'الحجي'

2021/07/27 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد أبرز مروجي المواد المخدرة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات مؤكد وبعملية نوعية الوكالات الاستخبارية تطيح بأحد أهم مروجي المواد المخدرة في محافظة البصرة".وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على المدعو (ع، م، ا، ر) وبحوزتة ٣ كيلو و ٧٠٠ غرام من مادة الكرستال المخدرة"، مبينة أنه "بعد التحقيق بأن المادة المخدرة يتم تأمينها عن طريق أحد الأشخاص من محافظة ميسان إسم الشهرة الحجي".

واشار الى ان "الوكالات الاستخبارية وبالتعاون مع القوات الأمنية نجحت باستدراج الممول الأول (الحجي) لذي كان يعمل منتسب في مديرية مرور محافظة ميسان وبعملية استباقية وسريعة تم إلقاء القبض عليهم واحالتهم إلى القضاء".

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