2021/07/27 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين، الثلاثاء، أن البلاد قدمت تطعيما واقيا ‏من مرض كوفيد-19 لنحو 15.6 مليون ‏شخص في 26 يوليو، وبهذا تكون قد ‏أجرت تطعيما لنحو 1.566 مليار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رقم هائل..



الصين تكشف عن حصيلة حملات التطعيم ضد ‏كورونا المركز الخبري الوطني.

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