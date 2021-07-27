الاطاحة بشبكة مختصة بمنح شهادات فحص كورونا المزورة في كركوك

2021/07/27 | 13:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اطاحت مديرية امن كركوك باكبر شبكة لتزوير شهادات فحص كورونا في المحافظة .وقال مصدر امني في كركوك ،انه وبعد ورود معلومات استخبارية عن وجود شبكة تقوم بتزوير شهادات فحص كورونا ،وجه مدير امن كركوك بتشكيل فريق عمل بمتابعة الموضوع ،وتم تحديد المتورطين بهذا العمل وبعد استحصال الموافقات القضائية واصدار امر قبض وفق المادة(292-298 ق.ع) تمكنت مفارز الامن من نصب كمين محكم لهم في مدينة كركوك والقبض على افراد الشبكة وهم اربعة اشخاص ./انتهى

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