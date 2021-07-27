2021/07/27 | 13:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطبق بعض الدول الأوروبية جوازات التطعيم ضد فيروس كورونا.حتى أن فرنسا ستجعلها إلزامية لدخول الحانات والمطاعم.لكن هل يمكن لجوازات اللقاح أن تعمل في أمريكا؟ مراسل CNN، بريان تود، يلقي نظرة على ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوازات لقاح فيروس كورونا.. هل تنجح في أمريكا كما في أوروبا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوازات لقاح فيروس كورونا.. هل تنجح في أمريكا كما في أوروبا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).