انفجار في مجمع للكيمياويات في مدينة ليفركوزن الألمانية

2021/07/27 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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هز انفجار في مجمع للكيمياويات مدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء.

وقال مشغلو موقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأشار بيان على "تويتر" إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث.

وذكرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" أن الانفجار وقع في منطقة بويريغ بالقرب من محطة حرق النفايات.

مدينة ليفركوزن هي موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيمياويات في ألمانيا.

المصدر: روسيا اليوم

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