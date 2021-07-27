رئيس مجلس النواب يلتقي المحافظ والقيادات الأمنية للاطلاع على الواقع الخدمي

2021/07/27 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زيارة إلى محافظة نينوى للاطلاع على واقعها الخدمي والأمني.

وفور وصوله، عقد الحلبوسي اجتماعا في مقر قيادة عمليات نينوى مع المحافظ نجم الجبوري وعدد من القيادات الأمنية، وذلك للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني في المحافظة.

وقال الحلبوسي لمحافظ نينوى خلال اللقاء إن ملف الإعمار مهم للغاية والمحافظة يجب أن تعود كما كانت، متعهدا بتقديم المساعدة لإعادة تأهيل وإعمار الموصل

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