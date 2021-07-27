2021/07/27 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الحلبوسي: نينوى يجب ان تعود كما كانت وملف إعمارها مهم للغاية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الحلبوسي: نينوى يجب ان تعود كما كانت وملف إعمارها مهم للغاية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الحلبوسي: نينوى يجب ان تعود كما كانت وملف إعمارها مهم للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).