الدفاع المدني تخمد حريق كبير جنوب بغداد

2021/07/27 | 13:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع الحلويات والمواد الغذائية.

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