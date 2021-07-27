إنطلاق عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب كركوك

2021/07/27 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك، بإسناد طيران القوة الجوية والجيش والتحالف الدولي.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والمقر المسيطر …

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