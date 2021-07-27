التعليم: 82 جامعة وكلية عراقية في التصنيف العالمي

2021/07/27 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت نتائج تصنيف الويب ماتريكس العالمي حضور وتنافس 82 جامعة عراقية حكومية وأهلية ضمن نسخة النصف الثاني من العام 2021.وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حسب موقع (http://www.webometrics.info/en/Asia/Iraq) فإن نتائج نسخة تموز لعام 2021 قد أظهرت زيادة في عدد الجامعات والكليات العراقية …

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