‏”المركز الخبري” ينشر قوائم توزيع أطباء التدرج النهائية من خريجي السنوات السابقة

2021/07/27 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، قوائم توزيع أطباء التدرج النهائية من ‏خريجي السنوات السابقة.‏ وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بغية تحقيق السبل ‏الكفيلة برفد […]

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