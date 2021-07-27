محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر: اصابات كورونا وصلت الى اعلى معدل لها في المحافظة

2021/07/27 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي،

اليوم الثلاثاء، من خطورة جائحة كورونا

في المحافظة، مبينا ان الاصابات لامست

الـ1000 حالة خلال يوم واحد.

وقال المياحي في بيان، "نود أن نخبركم أن

وضع الاصابات وصل لمرحل

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