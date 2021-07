2021/07/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود How to Become a Tyrantعلي المسعود الجزء الثانيفي الجزء الاول من المقال عن مسلسل " كيف تكون طاغية " الذي عرضته شبكة نيتفلكس في 09 تموز الجاري ، عرضت الحلقتين الاولى والثانية وكان محورهما الطاغية (أدولف هتلر) والطاغية العراقي (صدام حسين) في الجزء الاول ، في هذه المقالة سيكون الحديث عن الحلقة الثالثة من المسلسل والتي تحمل العنوان (الحكم من خلال الارهاب) وتناولت هذه الحلقة الطا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-كيف تصبح طاغية- مسلسل يسخر من الديكتاتورية ومن الطغاة - علي المسعود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-كيف تصبح طاغية- مسلسل يسخر من الديكتاتورية ومن الطغاة - علي المسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).