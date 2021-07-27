اليسار الاشتراكي وبناء الدولة الديمقراطية - لطفي حاتم

2021/07/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم حمل الفكر السياسي المعاصر كثرة من الشعارات الأيديولوجية والرؤى الاستراتيجية لبناء الدولة الوطنية وبهذا المسار حمل التيار القومي العربي شعارات الوحدة العربية كما يدعو التيار الإسلامي الى بناء دولة الخلافة الإسلام وبذات السياق يسعى التيار الاشتراكي الى بناء دولة المشاركة الوطنية.



انطلاقاً من رؤى التيارات الثلاث الهادفة الى بناء الدولة الوطنية أحاول التوقف عند مضامينها عبر العناوين الفكرية -السيا ......





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