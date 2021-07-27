الخدمة الاتحادي يكشف عن تعيين 54 ألف شخص خلال العام الحالي

2021/07/27 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن تعيين 54 ألف شخص، فيما أشار الى خطة العام الحالي لتعيين أصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل.وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “المجلس ملتزم بالتعيين وفق ما جاء ضمن قانون الموازنة، الذي كان واضحا حول تعيين الشهادات …

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