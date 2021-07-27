"غرضه انتخابي".. تحذيرات من تسجيل وهمي للمواطنين على الرعاية الاجتماعية من قبل هؤلاء

2021/07/27 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

طالب عضو مجلس النواب علي البديري، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل لإيقاف التسجيل الوهمي للمواطنين على الرعاية الاجتماعية من قبل نواب ومرشحين لأغراض انتخابية.

وقال البديري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض النواب والمرشحين يقومون بعمليات نصب واحتيال على المواطنين من خلال ادعاء تسجليهم ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية مقابل التصويت لهم في الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى ان "استخدامهم لأسماء مسؤولين في الدولة لغرض اقناع المواطنين".

وأضاف البديري، ان "عملية النصب هذه تتضمن زيارة الباحث الذي من المفترض انه تابع لوزارة العمل وكذلك إصدار بطاقات كي كارد وهمية ومعطلة"، مؤكداً أن "العراق فيه نسبة فقر عالية اصحبت هدفاً من قبل بعض النواب والمرشحين لاستغلالهم في الانتخابات المقبلة".

ولفت إلى أن "البرلمان اضاف تخصيصات مالية لغرض تعيينات الرعاية الاجتماعية مما يسهل عملية اقناع المواطنين ان الامر رسمي وموفر الغطاء المالي لهذه الدرجات".

وتابع البديري، أنه "في حال لم تتدخل الحكومة والمفوضية لإيقاف عمليات النصب، سيؤدي ذلك إلى تغيير معادلة الانتخابات وحسم أمر الكتلة الأكبر في البرلمان للدورة المقبلة، وهي الكتلة التي جائت عن طريق التعيينات الوهمية".

وتابع انه "في الانتخابات السابقة تم توزيع سندات قطع اراضي على المواطنين في عملية نصب كبيرة وواسعة قام بها مسؤولون في الدولة"، محذراً من "تكرار نفس الأمر في الانتخابات المقبلة".

ودعا البديري إلى "حصر تعيينات الرعاية الاجتماعية ان وجدت عن طريق التقديم الإلكتروني او تأجيل التسجيل عليها لما بعد الانتخابات وذلك منعا لاستغلال اصوات البسطاء والعاطلين عن العمل في الانتخابات".

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