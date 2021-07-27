بالأسماء.. قوائم توزيع أطباء التدرج النهائية من خريجي السنوات السابقة

2021/07/27 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، قوائم توزيع أطباء التدرج النهائية من ‏خريجي السنوات السابقة.‏

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بغية تحقيق السبل ‏الكفيلة برفد دوائر الصحة بالأطباء المقيمين الاقدمين في مختلف الفروع الطبية، تعلن ‏وزارة الصحة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد عن قوائم توزيع اطباء التدرج النهائية ‏والمعتمدة من خريجي العام 2016 – 2017 الدور الاول والدور الثاني وخريجي ‏السنوات السابقة وخريجي الجامعات غير العراقية بنظام المقابلة في قاعة الشهيد درب ‏الموسوي – دائرة مدينة الطب في تمام الساعة التاسعة صباحا وحسب الايام المقسمة ‏عليها التسلسلات بالمعدل وكما يلي‎ :‎

‎- ‎الوجبة الثانية والتي تبدأ بالتسلسل (319 – هدى جبار حسين ) وتنتهي بالتسلسل ‏‏(635 – مصطفى علاوي حسين حسن ) للحضور الى قاعة درب الموسوي يوم ‏الخميس المصادف 29/7/2021‏‎

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