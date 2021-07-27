زحف اغلاق دوائر خانقين يتوقف بعد تعهدات حكومية عاجلة للمتظاهرين

2021/07/27 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد متظاهرو قضاء خانقين في ديالى، اليوم الثلاثاء، توقفاً مؤقتاً لتظاهراتهم السلمية لمدة 24 ساعة بعد تعهدات حكومية عاجلة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقال الناشط احمد اسماعيل، وهو احد المتظاهرين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين اغلقوا مبنيي صيانة الكهرباء والماء في قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) قبل دخول مبنى القائممقامية وعقد لقاء موسع مع القائممقام دلير حسن، جرى عرض مطاليب المتظاهرين وهي اقالة مدير الكهرباء والماء والمجاري في القضاء وتحسين جودة البانزين وزيادة الكمية والاهتمام اكبر بملف الخدمات الاساسية".

واضاف اسماعيل، ان "اجتماعا موسعا سيعقد صباح يوم غد، في مبنى قائممقامية خانقين من اجل تنفيذ المطاليب المرفوعة من قبل المتظاهرين"، لافتا الى ان "التظاهرات السلمية توقفت بشكل مؤقت حاليا بانتظار نتائج اجتماعات يوم غد وسط وعود حكومية بالاستجابة لها".

وكان المتظاهرون قد اغلقوا مبني صيانة الكهرباء والماء والمجاري وسط قضاء خانقين احتجاجا على سوء الخدمات الاساسية.

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