القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة في البصرة

2021/07/27 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت القوات الامنية القبض على متهم بتجارة المخدرات وبحوزتة حوالي ٤ كيلوات مادة الكرستال في البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقت / نينا / نسخة منه بعد ورود معلومات مؤكد وبعملية نوعية تمكنت الوكالات الاستخبارية من الاطاحة بأحد أهم مروجي المواد المخدرة في محافظة البصرة وبحوزته ٣ كيلوات و ٧٠٠ غرام من مادة الكرستال المخدرة ./انتهى

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