عاجل | انفجار يهز مجمعا للكيماويات في مدينة ليفركوزن غربي ألمانيا

2021/07/27 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | انفجار يهز مجمعا للكيماويات في مدينة ليفركوزن غربي ألمانياانفجار هائل في مجمع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية

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