تحالف سائرون يثمن دور الحكومة في صياغة اتفاق وطني يعزز السيادة العراقية

2021/07/27 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

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ثمن تحالف سائرون جهود الحكومة العراقية لصياغة رؤية وطنية تساهم في تحقيق السيادة الكاملة للعراق، مجددا في الوقت ذاته موقفه الرافض لتواجد أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

وشدد التحالف في بيان على ضرورة أن يكون هناك توجهاً وطنياً من جميع القوى السياسية والفعاليات الدينية والثقافية والنخب الاكاديمية والإعلامية وجميع الشرائح الاجتماعية بدعم سيادة القانون وهيبة الدولة وبسط الأمن وبما يخدم تطلعات الشعب نحو غد أفضل وعراق مستقل ينعم فيه جميع العراقيين بمختلف الوانهم بالأمن والامان والعدالة والاستقرار.

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