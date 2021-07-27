لجنة مكافحة الفساد تقبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

2021/07/27 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع عن قيام لجنة مكافحة الفساد بالقبض على مسؤول رفيع في وزارة التجارة على خلفية تهم من بينها بالرشوة.

وذكر المصدر ان اللجنة القت القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود منصور بعدة تهم من بينها تلقي الرشوة، مبينا ان المتهم صدر بحقه أمر قبض عن شبهات فساد وتلقي رشى والتلاعب بمفردات البطاقة التموينية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شكل في العام الماضي لجنة التحقيق في قضايا الفساد وكلف الفريق أحمد أبو رغيف برئاستها وبعضوية ضباط من الداخلية والأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة.

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