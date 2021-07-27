2021/07/27 | 14:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بتول الحسني

ضمن الجهود المبذولة لفرض النظام ومنع الظواهر غير الحضارية في شوارع بغداد، شرعت وزارة النقل بحملات مكثفة في العاصمة للحد من ظاهرة عدم صعود الركاب لسيارات النقل الخاص ضمن المرائب الرسمية.

وقال مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بالوزارة كريم الجابري لـ"الصباح": ان "الحملات التي انطلقت الاولى منها في جانب الرصافة وبالتنسيق مع القوات الأمنية ومديريتي المرور والنجدة، جاءت لمنع سائقي النقل الخاص من الاستمرار بظاهرة صعود الركاب الى سياراتهم خارج المرائب الرسمية، والذي يتسبب بخلق حالات زحام في الشوارع اضافة الى ما يمثله من حالة غير حضارية".

واضاف ان "الشركة استحدثت لجنة مركزية للحد من الظواهر السلبية التي تعيق عمل الشركة وديمومتها، لاسيما قطع المنفيست الذي يساهم برفع وتيرة عمل المرائب وزيادة إيراداتها خدمةً للمصلحة العامة"، لافتا الى "مساع الشركة والبلاد على اعتاب شهر محرم الحرام، لتنسيق جهودها مع الجهات المختصة، كون هذه المرحلة تحتاج الى عمل دؤوب لتنسيق سيير المركبات وعدم عرقلة حركة النقل بأتجاه محافظات الفرات الاوسط".

واشار الجابري الى "تفعيل دور الشركة الرقابي للحد من الظواهر السلبية ان وجدت في النقل الخاص، ومعالجة المشاكلات والمعوقات التي تواجه عملها لتعزيز التواصل والارتقاء بمستوى العمل ‏خدمة للصالح العام"، منوها ‏ان "العمل مستمر من قبل ملاكات الشركة لتذليل العقبات امام حركة النقل في مدينة بغداد وما بين المحافظات للارتقاء بعمل منظومة النقل الخاص".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل الخاص تحذر من ركوب المسافرين للسيارات خارج المرائب الرسمية ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل الخاص تحذر من ركوب المسافرين للسيارات خارج المرائب الرسمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).