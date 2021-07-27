2021/07/27 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في

الجرائم الهامة، اليوم الثلاثاء، القبض

على المتهم قاسم حمود منصور مدير عام

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

بسبب شبهات فساد.

وذكرت مصادر أمنية، انه "بتاريخ هذا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب شبهات فساد.. القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب شبهات فساد.. القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).