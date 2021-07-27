تونس، خيارات وآفاق محدودة؟ - الطاهر المعز

2021/07/27 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز آفاق الإنقلاب الدستوري بتونسالوقائع وردود الفعل:أوردت وكالات الأنباء، يوم الأحد 25 تموز/يوليو 2021 (الذكرى الرابعة والستون لإعلان الجمهورية ) خبر استخدام "قيس سعيّد"، رئيس الجمهورية التونسية "الفصل 80" من دستور 2014، الذي يُخول له إقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب (بدعم الجيش)، الذي يُهيمن عليه ائتلاف يقودُهُ الإخوان المسلمون، إثر اجتماع طارئ عقده الرئيس مع مسؤولين أمنيين، وندّد قاد ......





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