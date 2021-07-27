الصحة تصف الموجة الثالثة من كورونا بالشرسة

2021/07/27 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، زيادة عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا في البلاد الى عاملين، واصفة الموجة الثالثة من الجائحة بالشرسة.

الدكتورة ربى فلاح عضوة الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة أكدت خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان الموقف الوبائي خطير في العراق اذ سجل البلاد حصيلة اصابات لم تشهدها منذ دخول الجائحة.

واضافت: ان هذا دليل واضح على شراسة الموجة وسرعة انتشارها التي طالت الصغير والكبير، مشيرة الى ان خطورتها تكمن في اصابتها للفائات العمرية الشابة والصغيرة واكتضاض المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة.

وعزت فلاح زيادة الاصابات والوفيات بكورونا في البلاد الى نتيجة استمرار المواطنين بعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية والتهاون باخذ اللقاح، مبينة انه في حال زيادة الاصابات واستمرار المواطنين بالتهاون بالالتزام بالاجراءات الوقائية واخذ اللقاح، فان ذلك سيعمل على انهاك المنظومة الصحية والطبية في البلاد.

وتابعت، اننا الان نواجه تحدي كبير والبلاد امام معركة كبيرة، عدونا الفايروس وسلاحنا الوحيد الالتزام بالاجراءات الوقائية واخذ اللقاح، مشددة على ضرورة منع تفشي الوباء ودخول سلالات جديدة الى البلاد وموجات اخرى من الجائحة، التي ربما تكون اشد واخطر من الموجة الحالية.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد اعلنت امس الاثنين في بيان الموقف الوبائي لفايروس كورونا تسجيل 12180 اصابة جديدة بالفايروس.

PUKmedia خاص

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