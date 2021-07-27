كردستان.. اللجنة العليا تتخذ قراراها بشأن حظر التجوال وقرارات مجابهة كورونا

2021/07/27 | 14:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء مجموعة من الإجراءات المشددة للحد من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء بعد انتشار متحور “دلتا” في الإقليم إلا أنها في الوقت ذاته لم تعيد فرض حظر التجوال سواء الشامل أم الجزئي.

يتبع..

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