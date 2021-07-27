جيف بيزوس يعرض 2 مليار دولار على ناسا لإعادة

2021/07/27 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريد جيف بيزوس دفع ما يصل إلى ملياري دولار لوكالة ناسا في محاولة لإعادة إشعال معركة الفضاء بين شركته الصاروخية "بلو أوريجين" و"سبيس إكس" التابعة لإيلون موسك.

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