2021/07/27 | 14:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار مفتوح لمناقشة المشاركة العراقية في أولمبياد طوكيو

اعلن الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، عقد جلسة حوار مفتوح مع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، لمناقشة مشاركة العراق في أولمبياد طوكيو.

وذكر بيان عن الاتحاد أن “الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، يقيم جلسة حوار مفتوح مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي بخصوص المشاركة العراقية في اولمبياد طوكيو”.

واوضح ان “الجلسة تعقد برعاية نقابة الصحفيين العراقيين وستبدأ في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 29 تموز الجاري في قاعة فندق المنصور ميليا”، مبيناً أن “الدعوة مفتوحة أمام جميع الإعلاميين الرياضيين بالحضور والمشاركة الفاعلة”.

يذكر ان العراق شارك في اصغر وفد له في تأريخ مشاركته بالأولمبياد.

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