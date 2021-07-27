هيأة المنافذ الحدودية: ضبط مواد كيمائية مخالفة للضوابط

2021/07/27 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع إعلنت هيأة المنافد الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد كيمائية مخالفة للضوابط.وذكر بيان للمنافذ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منفذ ميناء أم قصر الاوسط وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكن من ضبط حاوية تحتوي على مادة كيميائية تستخدم لتحنيط الجثث ومخالفة لشروط الاستيراد".وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والاحالة الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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