ان ار تي ينفرد بشروط دخول الوافدين الى اقليم كوردستان

2021/07/27 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات المشددة للحد من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء بعد انتشار متحور "دلتا" في الإقليم.

وقال المتحدث باسم مجلس وزراء اقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRTعربية اليوم (27 تموز 2021) ان "اللجنة فرضت شرط التلقيح بلقاح "فاكسين" على الوافدين الى او فحص كورونا قبل 24 ساعة من مجيئه الى الاقليم."

واضاف عادل ان "اللجنة لم تقرر فرض حظر التجوال سواء الشامل أم الجزئي في اقليم كوردستان."

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