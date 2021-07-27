قوة امنية تقتحم وتغلق قناة عراقية في بغداد

2021/07/27 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

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أقدمت قوة من وكالة

الاستخبارات، الثلاثاء، على اقتحام مبنى قناة البغدادية الواقع في منطقة الوزيرية

ببغداد، وتأمر بغلق القناة.





يتبع ..





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