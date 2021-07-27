أوستن من سنغافورة: مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي

2021/07/27 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، التعاون مع الشركاء لبناء قدرات جديدة تخدم المشهد الأمني في منطقة جنوب شرق آسيا.

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