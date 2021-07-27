2021/07/27 | 15:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت دراسة علمية، أن الأجسام المضادة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الأجسام المضادة الناتجة عن "اللقاح الصيني" تدوم لنحو 6 أشهر فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التي ينتجها لقاح ”سينوفاك بيوتيك“
الصيني المضاد لكوفيد-19، انخفضت إلى أقل
من مستوى مهم، للوقاية بعد نحو 6 أشهر من
تلقي الجرعة الثانية لدى معظم الأشخاص،
لكن تناول ج
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الأجسام المضادة الناتجة عن "اللقاح الصيني" تدوم لنحو 6 أشهر فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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