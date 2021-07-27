دراسة: الأجسام المضادة الناتجة عن

2021/07/27 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة علمية، أن الأجسام المضادة

التي ينتجها لقاح ”سينوفاك بيوتيك“

الصيني المضاد لكوفيد-19، انخفضت إلى أقل

من مستوى مهم، للوقاية بعد نحو 6 أشهر من

تلقي الجرعة الثانية لدى معظم الأشخاص،

لكن تناول ج

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