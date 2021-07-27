خلية الازمة في الانبار تحسم الجدل بشأن إعادة فرض حظر التجوال

2021/07/27 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت خلية الازمة في محافظة الانبار،

اليوم الثلاثاء، الواقع الصحي وتداعيات

ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان، انه "الخلية

اجتمعت برئاسة محافظ الانبار علي فرحان

الدليمي وحضور مدير عا

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