وفاة 3 نزلاء في ’سجن الحوت’ أحدهم مصري الجنسية

2021/07/27 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي ثلاثة سجناء في سجن الناصرية (الحوت)، الثلاثاء، بينهم مصري الجنسية؛ نتيجة أمراض مختلفة.

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وأفاد مصدر لـ"ناس"، (27 تموز 2021)، بأن "نزيلاً من مواليد 1986 من سكنة العاصمة بغداد/الراشدية توفي في السجن نتيجة إصابته بمرض السل الرئوي، وهو محكوم بالإعدام بقضايا تتعلق بالإرهاب".

وأضاف المصدر، أن "نزيلاً آخر من مواليد 1990 من سكنة محافظة البصرة/القبلة توفي في السجن لأسباب غير معروفة، وهو محكوم بالإعدام أيضًا بقضايا تتعلق بالإرهاب".

وتابع أن "نزيلاً من مواليد 1952 يحمل الجنسية المصرية وهو محكوم بالسجن لمدة 15 عاماً وفق المادة 10 من قانون الجوازات، توفي في السجن بعد حصول مضاعفات لديه نتيجة إصابته بمرض السكر والضغط المزمن".

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