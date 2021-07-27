مؤشر البورصة يواصل الارتفاع في جلسة الثلاثاء

2021/07/27 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصل مؤشر سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الثلاثاء، ارتفاعه في جلسة جرى خلالها تداول 204،6 مليون سهم.

ارتفع مؤشر الاسعار بنسبة 0،92%.



كما بلغت قيمة التداولات 389,94 مليون دينار.

وباع المستثمرون الاجانب 15 مليون سهم بقيمة 99 مليون دينار بعد تنفيذ 11 صفقة على اسهم شركتين.

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