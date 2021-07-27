أمين عام حلف الأطلسي يدعو إلى التفاوض على تسوية بشأن أفغانستان

2021/07/27 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء، على ضرورة التفاوض على تسوية مع طالبان في أفغانستان، وأقر بأن البلد يواجه وضعاً أمنياً صعباً للغاية مع انسحاب القوات الأجنبية.

وقال ستولتنبرغ على تويتر بعدما تحدّث إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني “يبقى الوضع الأمني في أفغانستان صعباً للغاية ويقتضي تسوية يتم التفاوض عليها، سيواصل حلف شمال الأطلسي دعم أفغانستان بما في ذلك عبر التمويل والتواجد المدني والتدريب خارج البلاد”.

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