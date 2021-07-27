انخفاض بأسعار صرف الدولار في الوسط والجنوب

2021/07/27 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت أوراق بيع العملة في العراق، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وسجلت بورصات بيع الـ 100 دولار امريكي في البلاد، في محافظات الوسط والجنوب ، بسعر شراء 147.600 دينار عراقي، والبيع 148.000 دينار.

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