محافظ واسط يؤكد خطورة الوضع الوبائي: أكثر من 950 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/27 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكداً ان الوضع الوبائي وصل لمرحلة الخطر الحقيقي.وقال المياحي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوضع الوبائي في محافظة واسط وصل الى مرحلة الخطر الحقيقي، حيث ان الاصابات بكورونا اليوم بلغت لأكثر من 950 حالة، …

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