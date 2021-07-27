مجدداً.. العمال الكردستاني يستهدف نقطة عسكرية للبيشمركة

2021/07/27 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن رئيس أركان البيشمركة الفريق الأول جمال أمينكي، ان مسلحي حزب العمال الكردستاني أطلقوا النار على نقطة عسكرية لقوات البيشمركة في خليفان.وقال رئيس الأركان في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، ان “مسلحي حزب العمال الكردستاني أطلقوا، مساء الاثنين، نيران اسلحتهم تجاه نقطة لقوات البيشمركة بين خليفان وبيخمة”.وأضاف، ان “قوات البيشمركة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجدداً..



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