الحلبوسي يجتمع مع القيادات الامنية والمحلية في نينوى

2021/07/27 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مشتركا مع القيادات الامنية في مقـر قيادة عمليات نينوى ، كما عقد اجتماعا اخر مع مدراء الدوائر المحلية في مبنـى المحافظة./انتهى7

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