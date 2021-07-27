لقح_وخلصنا ..البصريون يتزاحمون على منافذ التلقيح

2021/07/27 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / لليوم الرابع على التوالي ، سجلت المراكز الصحيـة والمستشفيات الطبية في محافظة البصرة زخمــا ملحوظا لتلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا ، فيما اطلق ناشطون ومدونون هاشتاك#لقح_وخلصنا ، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين وتوعيتهم بالاجراءات الصحيـة لمواجهـة الوباء.وشهدت المراكز الصحية والمستشفيات الطبية في محافظة البصرة ، منذ يوم السبت الماضي ، اقبالا غير مسبوق وتزاحما للمواطنين لأخذ لقاح التطعيم ضد وباء كورونا ، وذلك بعد ارتفاع اعداد الاصابات وتردي الواقع الصحي في المحافظة ./انتهى5

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