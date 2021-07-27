تهيئة المتطلبات اللوجستية لاجراء الامتحانات بكلية الآداب في كركوك

2021/07/27 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثالث علی التوالي تتواصل في كلية الآداب بجامعة كركوك اجراء الامتحانات الحضورية لطلبتها للمراحل الدراسية الاربعة ( العربي والتاريخ والاعلام والجغرافية ) .

وقال الاستاذ الدكتور عمر نجم الدين انجة عميد كلية الاداب بجامعة كركوك لـ PUKmedia، ان عمادة الكلية وفرت المتطلبات اللوجستية في الكلية لاستمرارية اداء الامتحانات، موضحا ان كلية الآداب حصلت على مولد كهربائي جديد ومبردات لتعزيز تقديم الخدمات خلال أداء الامتحانات.

وبين الدكتور عمر انجة، ان الكلية حريصة على إنجاح الامتحانات الحضورية وفق الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة كركوك من تنظيم الامتحانات، فضلا عن التباعد الصحي وتوفير المستلزمات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية.

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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